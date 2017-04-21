Gaziantepspor'dan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Gaziantepspor’u ağırladı.

Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Maçtaki gol perdesi 28’de açıldı. Konyaspor’un çıkarken kaptırdığı top sonrası Gaziantepspor İlhan ve Barış’la karşı atağa çıktı. Sağdan Barış’ın ortasına arka direkte Kangwa kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 0-1.



45’de maça denge geldi. 44’te Gaziantepspor ceza sahasında topu alan Skubic, Pedroso’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Vukovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve maça denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

52’de maçın skorunu belirleyen sayı geldi. Gaziantepspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topa İlhan yerden sert vurdu. Savunmadan seken topu önünde bulan Muhammet, kale önünde topu ağlara yolladı: 1-2. Başka gol sesi çıkmadı. Mücadele böyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Bülent Uygun’un öğrencileri puanını 25 yaptı. Konuk ekip takım Süper Lig’de kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Ev sahibi takım ise, 39 puanda kaldı. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, ligin 29. haftasında Osmanlıspor’a konuk olacak. Kırmızı siyahlı takım ise, evinde Karabükspor ile kozlarını paylaşacak.