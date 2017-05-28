Gaziantespor 0 - 2 Beşiktaş / Maç devam ediyor

45' Hakem Mete Kalkavan ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile ilk yarının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

42'İlk yarının son dakikalarına girilirken konuk ekip siyah beyazlıların topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

39'GOOOLL!! Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile farkı ikiye çıkartıyor! Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel bekletmeden tekrar pasını Oğuzhan Özyakup'a gönderiyor. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan Özyakup yerden vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

37'Sağ kanattan kullanılan taç atışında Gökhan Gönül ceza sahası içi sağ tarafına doğru uzun oynuyor. Gelen topa yükselen Cenk Tosun kafa vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğini sıyırarak dışarı gidiyor.

34'Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun topu sağ tarafına çekerek yerden sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

32'Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Oğuzhan Özyakup ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

29'Oyunun bu bölümünde konuk ekip Beşiktaş rakip yarı alanda daha fazla gözüküyor.

25'Ceza yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Kayalı bekletmeden yerden sert vuruyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

20'Kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Erten Ersu meşin yuvarlağı dışarı çelmeyi başarıyor.

19'Gaziantepspor'da Musa Nizam rakibi Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor. Konuk ekip Beşiktaş şimdi ceza sahası sağ tarafından serbest vuruş kullanacak.

18'Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Nabil Ghilas'ın ara pası ile Evans Kangwa sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak hakem Mete Kalkavan'ın kararı ofsayt.

15'Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Ryan Babel'e göndermek istiyor ancak kaleci Erten Ersu bu topa müdahale ediyor. Topu önünde bulan Ryan Babel pasını altıpas çizgisi gerisindeki arkadaşı Cenk Tosun'a gönderiyor. Cenk'in bekletmeden vuruşunda kaleci Erten Ersu bir kez daha gole izin vermiyor.

13'Savunma arkasına kafa ile indirilen topa hareketlenen Khaly Thiam topla buluşuyor ancak kırmızı siyahlı futbolcunun pozisyonu ofsayt.

10'Gökhan Gönül havadan uzun pasını sol çapraza doğru hareketlenen Anderson Talisca'ya gönderiyor ancak kaleci Erten Ersu son anda bu topa müdahale ediyor ve mutlak bir gol pozisyonunu engelliyor.

8'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Anderson Talisca ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

6'GOOOLL!! Beşiktaş, Ryan Babel ile öne geçiyor! Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel ceza yayının sol tarafına kadar topu sürüyor ve yerden vuruşunda top kalenin sol tarafından filelerle buluşuyor.

5'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

3'Konuk ekip Beşiktaş kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1' Müsabaka konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, şampiyonluk için Gaziantep’te… 15. kez şampiyon olup 3. yıldızı takmak isteyen siyah-beyazlılar, rakibini yenmesi halinde bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaşacak. Geçen hafta küme düşen Gaziantepspor ise prestij maçına çıkıyor.

Gaziantep Stadyumu’nda ve siyah-beyazlı taraftarlara tamamen açılan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

KADROLAR

Gaziantepspor: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Talisca, Tolgay, Oğuzhan, Cenk, Babel, Aboubakar