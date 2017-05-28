Gaziantespor 0 - 4 Beşiktaş / Maç sona erdi

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonun şampiyonu Beşiktaş! Şenol Güneş’in öğrencileri geçen sezonki başarıyı tekrarlayarak ligde şampiyonluklarını 33. haftada ilan etti.

Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor’u deplasmanda 4-0 yenerek 15. kez şampiyon oldu. Beşiktaş formasına da 3. yıldızı takmayı başardı.

RYAN BABEL'DEN FÜZE

Şampiyonluk maçına çıkan Beşiktaş'ta gol perdesini Ryan Babel açtı. G.Antep maçını da boş geçmeyen Hollandalı 6. dakikada golünü kaydetti. Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel ceza yayının sol tarafına kadar topu sürdü ve yerden sert vuruşunda top kalenin sol tarafından filelerle buluştu.

TALİSCA VURDU ERTEN ÇIKARDI

Gaziantepspor karşısında ikinci golü arayan Beşiktaş, bir fırsattan daha yararlanamadı. 19. dakikada ceza sahasının sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Barajın üstünden uzak direğe sert bir vuruş çıkaran Talisca, kaleci Erten'in son andaki müdahalesiyle gol sevinci yaşayamadı.

CENK ŞANSIZLIĞINI KIRAMADI

İlk yarının hakimi olan Beşiktaş, rakibi üzerinde baskısını kurdu ancak aradığı ikinci golü bir türlü gelmedi. 37. dakikada Gökhan Gönül sağ taraftan kullandığı uzun taşa Cenk Tosun iyi yükseldi. Cenk'in kafa vuruşunda top, yan direğin dibinden auta gitti.

OĞUZHAN'DAN HARİKA GOL

Beşiktaş aradığı ikinci golü 40. dakikada Oğuzhan Özyakup'la buldu. Sol kanatta Babel'le tek pas yaparak ceza sahasına giren Oğuzhan, ceza sahası içi sol çaprazdan ayağının dışıyla yerden topu, uzak noktadaki direğin dibinden ağlara gönderdi.

TALİSCA BU KEZ ERTEN'İ MAĞLUP ETTİ

İkinci yarıda da baskılı oynayan taraf olan Beşiktaş, girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Ancak sahneye duran top ustası Talisca çıktı ve G.Antep'te takımını yalnız bırakmayan 25 bin Beşiktaşlı taraftara şampiyonluk marşları okuttu. 66'da Ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca doğrudan kaleyi düşündü ve kaleci Erten'in müdahalesine rağmen top sağ köşeden filelerle buluştu

TALİSCA'DAN ŞAMPİYONLUĞU ANLATAN GOL

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın golü ile dört farklı üstünlüğü elde etti.Kaleci Erten'in yanlış pasında ceza sahasın dışı sağ çaprazadan Anderson Talisca sol ayağının içi ile harika bir şut çıkarttı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

DEMBA BA DİREĞE TAKILDI

77'de Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olan Demba Ba girdiği ilk gol pozisyonunda golü bulamadı. 79'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan'ın ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

TRİBÜNDE 30 BİN BEŞİKTAŞLI

BEŞİKTAŞ, deplasmanda olmasına rağmen Gaziantep maçını kendi evinde gibi oynuyor... Ev sahibi ekip, maç için siyah beyazlılara stadın tamamını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 30 bine yakın taraftarın maçta Beşiktaş’a destek vermek için tribündeki yerini aldı.

190 MİLYON TL KASAYA

Beşiktaş şampiyon olursa; TFF’den 100 milyon TL, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 90 milyon TL alacak.

BEŞİKTAŞ'IN OTOBÜSÜNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gaziantepspor deplasmanında Beşiktaş otobüsünde 3. yıldız sürprizi yaşandı.

ÖZEL GÜVENLİK BULUNAMAYINCA EMNİYET GÜÇLERİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Gaziantepspor yönetimi, Beşiktaş'ın şampiyonluk maçına çıkacağı karşılaşma için Gaziantep'te statta görevlendirilecek özel güvenlikte görev yapacak personel bulamadı. Bunun üzerine Gaziantep Emniyet müdürlüğü 650'si bedelli olmak üzere 3080 emniyet personeli görevlendirildi. 1500 emniyet gücü ise saha içinde tribün kenarlarında görevlendirildi.

24 SEZONLUK HASRET BİTTİ

EN son 1991-92’de üst üste şampiyon olan Beşiktaş, mutlu sona ulaştı ve 24 sezonluk hasret sona erdi.

90'Beşiktaş üst üste ikinci ve toplamda 15. Şampiyonluğunu ilan ediyor ve armasına 3. yıldızı takıyor.

90'Hakem Mete Kalkavan müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor ve Beşiktaş 2016-2017 sezonunda bitime 1 hafta kala Şampiyonluğunu ilan ediyor!

87'Oyundaki tempo oldukça düşüyor.

84'Gaziantepspor cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mohammed Fatau oyundan alınırken yerine Serkan Bakan oyuna dahil oluyor.

83'Beşiktaş cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken yerine Caner Erkin oyuna dahil oluyor.

82'Orta alanın sağ çaprazında topla buluşan Mohammed Fatau topu biraz sürerek çok uzak mesafeden doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Fabricio Agosto bu topu iki hamlede kontrol ediyor.

79'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan'ın ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğine çarparak oyun alanını terk ediyor.

77'Beşiktaş cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vincent Aboubakar oyundan alınırken yerine Demba Ba oyuna dahil oluyor.

76'GOOOLL!! Beşiktaş, Anderson Talisca'nın golü ile dört farklı üstünlüğü elde ediyor! Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Anderson Talisca sol ayağının içi ile harika bir şut çıkartıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

75'Gaziantepspor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anis Ben-Hatira oyundan alınırken yerine Doğanay Kılıç oyuna dahil oluyor.

72'Savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Oğuzhan Özyakup'un önünde kalıyor. Oğuzhan Özyakup bekletmeden sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

72'Savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Oğuzhan Özyakup'un önünde kalıyor. Oğuzhan Özyakup bekletmeden sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

70'Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Marcos Pedroso bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

69'Ev sahibi Gaziantepspor kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

66'GOOOLL!! Beşiktaş, Anderson Talisca ile durumu 3-0'a getiriyor! Ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca doğrudan kaleyi düşünüyor ve kaleci Erten Ersu'un müdahalesine rağmen top sağ köşeden filelerle buluşuyor.

63'Mohammed Fatau'nun ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Nabil Ghilas ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

63'Mohammed Fatau'nun ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Nabil Ghilas ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

61'Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Anderson Talisca bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

60'Beşiktaş cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cenk Tosun oyundan alınırken yerine Necip Uysal oyuna dahil oluyor.

57'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Orkan Çınar ortasını altıpasa sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Nabil Ghilas'dan seken top havalanıyor ve golcü oyuncu yere düşmekte olan topa rövaşata vuruşunu yapıyor ancak sağ kale direğinin hemen yanından Oğuzhan Özyakup bu topu çıkartmayı başarıyor.

56'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Tolgay Arslan yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

55'Gökhan Gönül'ün pası ile penaltı noktası sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Erten Ersu'nun üzerine gidiyor.

51'Sağ kanat korner bayrağının hemen yanından kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

51'Gaziantepspor'da Evans Kangwa rakibi Anderson Talisca'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

49'İkinci yarının hemen başında konuk ekip Beşiktaş rakip yarı alanda baskısını artırıyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Gaziantepspor'un vuruşu ile başlıyor.

45' Hakem Mete Kalkavan ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile ilk yarının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

42'İlk yarının son dakikalarına girilirken konuk ekip siyah beyazlıların topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

39'GOOOLL!! Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile farkı ikiye çıkartıyor! Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel bekletmeden tekrar pasını Oğuzhan Özyakup'a gönderiyor. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan Özyakup yerden vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

37'Sağ kanattan kullanılan taç atışında Gökhan Gönül ceza sahası içi sağ tarafına doğru uzun oynuyor. Gelen topa yükselen Cenk Tosun kafa vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğini sıyırarak dışarı gidiyor.

34'Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun topu sağ tarafına çekerek yerden sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

32'Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Oğuzhan Özyakup ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

29'Oyunun bu bölümünde konuk ekip Beşiktaş rakip yarı alanda daha fazla gözüküyor.

25'Ceza yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Kayalı bekletmeden yerden sert vuruyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

20'Kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Erten Ersu meşin yuvarlağı dışarı çelmeyi başarıyor.

19'Gaziantepspor'da Musa Nizam rakibi Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor. Konuk ekip Beşiktaş şimdi ceza sahası sağ tarafından serbest vuruş kullanacak.

18'Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Nabil Ghilas'ın ara pası ile Evans Kangwa sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak hakem Mete Kalkavan'ın kararı ofsayt.

15'Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Ryan Babel'e göndermek istiyor ancak kaleci Erten Ersu bu topa müdahale ediyor. Topu önünde bulan Ryan Babel pasını altıpas çizgisi gerisindeki arkadaşı Cenk Tosun'a gönderiyor. Cenk'in bekletmeden vuruşunda kaleci Erten Ersu bir kez daha gole izin vermiyor.

13'Savunma arkasına kafa ile indirilen topa hareketlenen Khaly Thiam topla buluşuyor ancak kırmızı siyahlı futbolcunun pozisyonu ofsayt.

10'Gökhan Gönül havadan uzun pasını sol çapraza doğru hareketlenen Anderson Talisca'ya gönderiyor ancak kaleci Erten Ersu son anda bu topa müdahale ediyor ve mutlak bir gol pozisyonunu engelliyor.

8'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Anderson Talisca ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

6'GOOOLL!! Beşiktaş, Ryan Babel ile öne geçiyor! Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel ceza yayının sol tarafına kadar topu sürüyor ve yerden vuruşunda top kalenin sol tarafından filelerle buluşuyor.

5'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

3'Konuk ekip Beşiktaş kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1' Müsabaka konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

KADROLAR

Gaziantepspor: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Talisca, Tolgay, Oğuzhan, Cenk, Babel, Aboubakar