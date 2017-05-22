Gençlerbirliği 1 - 2 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

75'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Robin Van Persie, sol ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Johannes Hopf'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

75'Robin Van Persie penaltı vuruşu için topun başına geçiyor.

73'Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Luccas Claro'nun İsmail Köybaşı'na ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösteriyor.

68'Maçın yaklaşık 3'te 2'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

65'Gençlerbirliği'nde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tokelo Rantie oyundan çıkarken, Uğur Çiftçi yerine giren isim oluyor.

62'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mehmet Topal, Anıl Karaer'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

59'Josef De Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

57'Tokelo Rantie ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Aydın Karabulut'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

54'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aydın Karabulut'un ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

54'Sol kanatta topla buluşan Tokelo Rantie'nin Simon Kjaer'i ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel güçlükle topu kornere çeliyor.

49'Jeremain Lens golde asisti yapan oyuncu oluyor.

49'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens'in bekletmeden kale ağzına gönderdiği ortasına hareketlenen Robin Van Persie'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Johannes Hopf'un sağından ağlarla buluşuyor.

46'Hakem Ümit Öztürk ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Fenerbahçe başlıyor.

45'Hakem Ümit Öztürk ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'GOOOLL!!! Gençlerbirliği, Selçuk Şahin'in golü ile maçta öne geçiyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk Şahin'in doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluşuyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

45'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Johannes Hopf tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

40'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

37'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan İsmail Köybaşı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

30'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ev sahibi Gençlerbirliği gerçekleştiriyor. Abdul Khalili oyundan çıkarken, Cosmin Matei yerine giren isim oluyor.

27'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Moussa Sow'a çarpan top ağlarla buluşuyor. Ancak hakem Ümit Öztürk elle oynama gerekçesiyle golü iptal ediyor ve elle oynayan Moussa Sow'u sarı kartla cezalandırıyor.

25'Alper Potuk'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jeremain Lens'in kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

21'İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Selçuk Şahin kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

19'İsmail Köybaşı'nın pasıyla topla buluşan Robin Van Persie'nin ceza yayı önünden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıkıyor.

17'Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk'un, Ahmet Oğuz'u ekarte ederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Johannes Hopf topa hakim olmayı başarıyor.

15'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Abdul Khalili Mehmet Topal'a sert bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

13'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdul Khalili'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda top doğrudan auta gidiyor.

12'Moussa Sow'un pas hatası sonucu topla buluşan Kamal Issah'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Martin Skrtel'e çarparak kornere gidiyor.

11'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Johannes Hopf topa hakim olmayı başarıyor.

9'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

5'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aydın Karabulut'un ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sergei Politevich'in şutunda kaleye giden topu Simon Kjaer son anda uzaklaştırmayı başarıyor.

4'Tokelo Rantie'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdul Khalili'nin kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

1'Hakem Ümit Öztürk maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Gençlerbirliği başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Maç saat 20:00’da başlayacak.

Ev sahibi takım 40 puanla 10. sırada yer alırken; sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın kazandığı haftada 57 puanla 4. sırada bu maça çıkıyor.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Plaitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie