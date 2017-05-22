Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Fenerbahçe ilk yarısını yenik kapattığı maçta Gençlerbirliği'ni Robin van Persie'nin golleriyle 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korudu ve Avrupa Ligi'ne gitmeyi de garantiledi.

ESKİ DOSTTAN MÜTHİŞ GOL

2003 yılında İstanbulspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 12 sene boyunca forma giyen Selçuk Şahin, 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın 45+2. dakikasında frikikten attığı golle Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. Bu pozisyonda eski takım arkadaşı Volkan Demirel'i mağlup eden 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti. Selçuk bu golleri biri penaltı, diğeri de frikikten olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarına bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL ERKEN GELDİ

Fenerbahçe 49. dakikada Van Persie'nin golüyle Gençlerbirliği deplasmanında beraberliği yakaladı. Jeremain Lens'in arka direğe ortasında kafa vuruşunu yapan Hollandalı golcü skoru 1-1'e getiren golü attı. Jeremain Lens ligdeki asist sayısını 10'a çıkardı.

PERSIE PENALTIDAN ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında İsmail Köybaşı'nın yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı dedi. Penaltıda topun başına geçen Robin Van Persie kaleciyi ters köşeye yatırarak durumu 2-1 yaptı. Hollandalı yıldız, ligdeki 9. golüyle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

ADVOCAAT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre 1 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekibin Hollandalı teknik direktörü Advocaat, tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı'nın yerine İsmail Köybaşı'na ilk 11'de forma şansı verdi. Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği maçında sağ bek, İsmail Köybaşı ise sol bekte görev aldı. Fenerbahçe'de Şener'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, kaleci Fabiano Ribeiro ve Jose Fernandao, kadroda yer almadı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEK EKSİK

Başkent ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasına tek eksikle çıktı. Kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı devam eden takımın en golcü futbolcusu Serdar Gürler, sarı-lacivertlilere karşı forma giyemedi. Ümit Özat, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Uğur Çiftçi'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Murat Duruer'i sahaya sürdü.

ÜMİT ÖZAT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Teknik direktör Ümit Özat, başkent ekibinin başında aktif futbolculuk hayatında uzun yıllar formasını giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye karşı 4. sınavına çıktı. Özat, kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Spor Toto Süper Lig'de ise bir kez sarı-lacivertli takıma karşı yedek kulübesinde yer aldı. Özat yönetiminde Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye karşı birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde etmişti. Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası grup elemeleri ilk maçında deplasmanda rakibini 2-1 yenerken, Ankara'daki ikinci maç 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmayı ise 3-0'lık skorla kaybetmişti.

90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor.



90'Fenerbahçe'de üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alper Potuk oyundan çıkarken, Miroslav Stoch yerine giren isim oluyor.

89'Johannes Hopf'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

87'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Cosmin Matei'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel topa hakim olmayı başarıyor.

86'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aydın Karabulut'un ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

85'Volkan Şen'in ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

83'Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jeremain Lens oyundan çıkarken, Volkan Şen yerine giren isim oluyor.

83'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Josef De Souza, Kamal Issah'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

81'Uğur Çiftçi'nin pasıyla topla buluşan Vedat Muriqi'nin ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

80'Jeremain Lens düdükten sonra topa vurduğu için hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

79'Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Robin Van Persie oyundan çıkarken, Emmanuel Emenike yerine giren isim oluyor.

75'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Robin Van Persie, sol ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Johannes Hopf'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

75'Robin Van Persie penaltı vuruşu için topun başına geçiyor.

73'Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Luccas Claro'nun İsmail Köybaşı'na ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösteriyor.

68'Maçın yaklaşık 3'te 2'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

65'Gençlerbirliği'nde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tokelo Rantie oyundan çıkarken, Uğur Çiftçi yerine giren isim oluyor.

62'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mehmet Topal, Anıl Karaer'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

59'Josef De Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

57'Tokelo Rantie ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Aydın Karabulut'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

54'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aydın Karabulut'un ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

54'Sol kanatta topla buluşan Tokelo Rantie'nin Simon Kjaer'i ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel güçlükle topu kornere çeliyor.

49'Jeremain Lens golde asisti yapan oyuncu oluyor.

49'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens'in bekletmeden kale ağzına gönderdiği ortasına hareketlenen Robin Van Persie'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Johannes Hopf'un sağından ağlarla buluşuyor.

46'Hakem Ümit Öztürk ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Fenerbahçe başlıyor.

45'Hakem Ümit Öztürk ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'GOOOLL!!! Gençlerbirliği, Selçuk Şahin'in golü ile maçta öne geçiyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk Şahin'in doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluşuyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

45'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Johannes Hopf tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

40'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

37'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan İsmail Köybaşı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

30'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ev sahibi Gençlerbirliği gerçekleştiriyor. Abdul Khalili oyundan çıkarken, Cosmin Matei yerine giren isim oluyor.

27'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Moussa Sow'a çarpan top ağlarla buluşuyor. Ancak hakem Ümit Öztürk elle oynama gerekçesiyle golü iptal ediyor ve elle oynayan Moussa Sow'u sarı kartla cezalandırıyor.

25'Alper Potuk'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jeremain Lens'in kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

21'İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Selçuk Şahin kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

19'İsmail Köybaşı'nın pasıyla topla buluşan Robin Van Persie'nin ceza yayı önünden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıkıyor.

17'Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk'un, Ahmet Oğuz'u ekarte ederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Johannes Hopf topa hakim olmayı başarıyor.

15'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Abdul Khalili Mehmet Topal'a sert bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

13'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdul Khalili'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda top doğrudan auta gidiyor.

12'Moussa Sow'un pas hatası sonucu topla buluşan Kamal Issah'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Martin Skrtel'e çarparak kornere gidiyor.

11'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Johannes Hopf topa hakim olmayı başarıyor.

9'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

5'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aydın Karabulut'un ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sergei Politevich'in şutunda kaleye giden topu Simon Kjaer son anda uzaklaştırmayı başarıyor.

4'Tokelo Rantie'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdul Khalili'nin kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

1'Hakem Ümit Öztürk maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Gençlerbirliği başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Maç saat 20:00’da başlayacak.

Ev sahibi takım 40 puanla 10. sırada yer alırken; sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın kazandığı haftada 57 puanla 4. sırada bu maça çıkıyor.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Plaitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie