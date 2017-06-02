Gençlerbirliği ligi 3 puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Gençlerbirliği, evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği’nin golünü 67. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Gençlerbirliği bu skorla ligi 46 puanla 8. sırada bitirdi. Kasımpaşa ise 43 puanda kalarak sezonu 9. sırada noktaladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrası Tolga'nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Cikalleshi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
20. dakikada Sissoko'nun ceza sahası içi sağından yerden çıkardığı pasa altıpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda vuruşunu yapan Özer'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
39. dakikada Tanase’nin sol kanattan ortaladığı topu arka direkte kontrol eden Osman’ın dar açıdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Vaz Te’nin ceza sahası içi solundan yerden gönderdiği pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Özer’in şutunda kaleci Rybka topu güçlükle tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Özer’in pasıyla ceza sahası içi solunda kaleci ile karşı karşıya kalan Vaz Te’nin şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
47. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta yerden seken meşin yuvarlak kaleci Nihat'ta kaldı.
48. dakikada sol kanattan Khalili'nin kullandığı kornerde topa yükselen Vedat Muriç'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
50. dakikada Vedat'ın pasıyla ceza sahasına giren Rantie'nin şutunda defansa çarpan top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
61. dakikada Khalili'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan gelen ortaya iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere tokatladı.
70. dakikada Veysel Sarı'nın hatalı pasında topla buluşan Rantie, bir süre topu sürdükten sonra ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bahattin Şimek , Baki Tuncay Akkın , Oğuz Terzi
Gençlerbirliği: Nihat Şahin , Ahmet Oğuz , Luccas Claro , Palitsevich , Anıl Karaer (Murat Duruer dk. 60 ), Serdar Gürler , Issah , Khalili , Rantie , Umut Sözen (Cosmin Matei dk. 71 ), Vedat Muriç (Scekic dk. 67 )Yedekler: Taha Cengiz, Orhan Şam, Milinkovic, Etien Velikonja
Teknik Direktör: Ümit Özat
Kasımpaşa: Eray Birniçan , Veysel Sarı , Otigba , Cristian Titi , Veigneau , Hasan Bilal (Tunay dk. 67 ), Abdullah Durak (Ahmed Ildiz dk. 67 ), Sadiku , Eduok (Shala dk. 83 ?), Andre Castro , Batuhan AltıntaşYedekler: Kadem Burak, Burak Turan, Hakan Demir, Arda Kürşat
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Vedat Muriç (dk. 45) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Veysel Sarı (Kasımpaşa)