Gençlerbirliği'nden iki transfer daha

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Ç. Rizespor'dan Ahmet ilhan Özek'in ardından Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'dan Sırp golcü Petar Skuletic ve TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Senegalli defans oyuncusu Ousmane N'Diaye'yi kadrolarına kattıklarını bildirdi.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknik direktör Ümit Özat ile birlikte gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin gelecek sezon mücadele edeceği kadroya yapılacak takviyeler konusunda çalıştıklarını belirten Cavcav, "Erken kalkan yol alır derler. Transferler iyi gidiyor. Bir kaç tane daha transfer yapacağız.Son olarak N'Diaye ve Skuletic'i kadromuza kattık." dedi.

Sırp golcü Skuletic'in 3 yıl önce Sırbistan'ın Partizan ekibinden Lokomotiv Moskova'ya transfer olduğunu hatırlatan Başkan Cavcav, "İyi bir santrafor aldık. Petar ile 2 yıl anlaştım. Performanslarından memnun olduğumuz kalecimiz Hopf ve Sergei Palitsevich'in sözleşmelerini 2 yıl daha uzattık. Daha önce Çaykur Rizespor'dan Ahmet İlhan Özek'i kadromuza katmıştık. Ahmet ile 3 yıl anlaştık." diye konuştu.

Görüşmeler son maçın ardından

Murat Cavcav, sözleşmesi sona eren kırmızı-siyahlı futbolcularla sezonun bitmesinin ardından görüşmeler yapacağını ifade etti.

Sezon son karşılaşmasında Kasımpaşa karşısında galip gelmek istediklerini dile getiren Cavcav, "Allah kısmet ederse sezonun en son maçını da kazanırız. Bu maçtan sonra mevcut kadromuzdan oyuncularla görüşmeler yapacağım, şu ana kadar görüşme yapmadım." dedi.

Sezonun başarılı oyuncusu Serdar Gürler ile de Kasımpaşa maçından sonra bir araya geleceğini dile getiren Cavcav, "Kendisi 'Başkanım Kasımpaşa maçından sonra görüşelim' dedi, ben de 'hay hay Serdarcığım' dedim. Onunla da görüşeceğiz. Serdar ile yeniden anlaşabilirsek uzatacağız." yorumunu yaptı.

"Altyapı olmazsa olmazımız"

Murat Cavcav, Gençlerbirliği'nin altyapısına çok önem verdiğine dikkati çekerek, gelecek sezon A takım kadrosunda altyapıdan yetişen 2 futbolcunun daha yer alacağını ifade etti.

Teknik direktör Ümit Özat ile birlikte gelecek sezonun kadrosunu şekillendirdiklerine vurgu yapan Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamızla birlikte kadromuzu şekillendiriyoruz. Altyapımızıdan çok değerli 2 oyuncumuzu önümüzdeki sezon için kadromuza kattık. Yurt dışı kampımıza ikisini de götüreceğiz. Altyapıdan futbolcu olmazsa olmazımız. Bunlar istikbal vadeden, 2 genç kardeşimiz. Çok umutluyuz, yetenekli çocuklar. Önümüzdeki sezon oynatmayı düşünüyoruz."