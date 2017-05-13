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  5. 13 Mayıs 2017 12:31

Gignac, Fenerbahçe'yi takibe aldı

Tigres'de forma giyen Andre-Pierre Gignac, Fenerbahçe'nin resmi hesabını Twitter'da takibe aldı.

Gignac, Fenerbahçe'yi takibe aldı
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Adı Fenerbahçe'yle anılan Gignac'ın sosyal medyada yaptığı bir hareket, taraftarın "Acaba?" sorusunu sormasına neden oldu.

Meksika'nın Tigres takımında oynayan Andre-Pierre Gignac, Fenerbahçe'nin resmi hesabını Twitter'da takibe aldı.

Transfer çalışmalarına hız veren ve iyi bir forvet oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Mario Balotelli, Gignac ve Anthony Modeste isimlerine ağırlık verdiği konuşuluyordu.

Fransa'da isim yaptıktan sonra sürpriz bir kararla Meksika MX ligi takımlarından Tigres'e giden Gignac'ın kulübüyle sözleşmesi 2018'de sona erecek.

31 yaşındaki oyuncu, Tigres ile iki sezonda çıktığı 94 maçta 56 gol attı.

Transfer , Twitter , Fenerbahçe , Andre-Pierre Gignac