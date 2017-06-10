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  5. 10 Haziran 2017 14:52

Gomis: ''Galatasaray için kükremeye hazırım''

Galatasaray'ın yeni bombası Bafetimbi Gomis "Galatasaray için kükremeye hazırım" diyerek sarı kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.

Gomis: ''Galatasaray için kükremeye hazırım''
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde sona geliniyor. Özellikle Gomis ve Clichy için Fransa ve İngiltere arasında mekik dokuyan Cenk Ergün'ün Gomis'le bir araya geldiği öğrenildi. 

"Galatasaray için kükremeye hazırım"

Fransız oyuncunun ise Galatasaray'a gelmeye ne kadar hevesli olduğu bu görüşmenin ilk saniyelerinde ortaya çıktı. 

31 yaşındaki Fransız, Cenk Ergün'ü görür görmez, "Galatasaray için kükremeye hazırım" dedi ve Sarı Kırmızılılar'da oynamak için adeta can attığını gösterdi. 

Bu sezon Swansea'den Marsilya'ya kiralık olarak giden ve 34 maça çıkan Gomis, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

Fanatik

Bafetimbi Gomis , transfer , Galatasaray