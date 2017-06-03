Gomis'in menajeri İstanbul'a geliyor

Golcü transferi konusunda Galatasaray’ın 1 numaralı adayı olan ve yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılan Bafetimbi Gomis konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bir yandan oyuncunun kulübü Swansea City ile ödeme takvimini görüşen Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan menajeri Etienne Mendy’yi de İstanbul’a davet etti.

Tarafların önümüzdeki hafta bir araya gelerek son detayları masaya yatıracağı ve kontrata son şeklini vereceği öğrenildi. Anlaşmanın, Galatasaray’a veda etmeye hazırlanan Podolski’nin kazandığı yıllık 3 milyon Euro seviyesinde olması bekleniyor. Sözleşmede ayrıca çok sayıda prim ve bonus maddesi bulunacak.

Ya golcü ya 10 numara

Haftaya gerçekleşecek bu buluşmayla beraber transfere son noktanın konulması beklenirken, Gomis’in ardından rotanın kime çevrileceği merak konusu oldu. İlk etapta kadroyu iki golcüyle takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Gomis’ten sonra 10 numara transferine dönebilir. Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, forvet arkasına bir takviye yapılması için kolları sıvadığı öğrenildi.

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