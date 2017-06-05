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  5. 05 Haziran 2017 16:03

Göztepe 32 milyon lira ödül kazandı

Süper Lig hasretine son veren Göztepe, 9 milyon 150 bin doları (yaklaşık 32 milyon TL) kasasına koydu.

Göztepe 32 milyon lira ödül kazandı
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Antalya'da dün oynanan TFF 1'inci Lig Play Off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla yenerek 14 yıllık Süper Lig hasretine nokta koyan Göztepe, sadece bu galibiyetle 9 milyon 150 bin doları (yaklaşık 32 milyon TL) kasasına koymayı hak etmiş oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'deki tüm kulüplere ayak bastı parası şeklinde dağıttığı bu miktar, sarı kırmızılılara Süper Lig'deki zorlu mücadele öncesi nefes alacak.

Sarı kırmızılı kulübü 2014 yılında Altınbaş Holding'ten 9 milyon TL'ye devralan Başkan Mehmet Sepil, sadece ayak bastı parasıyla satış rakımını karşıladı. TFF, ayak bastı parasının dışında sezon içinde alınacak her galibiyete 670 bin, beraberliğe ise 336 bin dolar başarı primi ödeyecek. Ligi ilk beş arasında bitirecek kulüplere ise 8 milyon 900 bin ile 1 milyon 780 bin TL arasında sıralama ödülü verecek.

DHA

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