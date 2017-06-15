Göztepe Christoph Daum ile görüşüyor

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'de Yılmaz Vural ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktör büyük bir merakla bekleniyor. Kulislerde Hamza Hamzaoğlu, İbrahim Üzülmez ve Mehmet Özdilek gibi isimler anılsa da Göztepe takımın başına Daum'u getirmek istiyor.

Göztepe'de yönetimin takımı teknik direktör Christoph Daum'a emanet etmeye hazırlandığı öğrenildi. Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran 63 yaşındaki teknik adamın da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Daum, Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanta ile 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

"Ben sizden daha fazla Rumen'im"

Daum geçtiğimiz gün Polonya mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorularına çok sinirlenerek şunları söylemişti:

“Sizin zamanınız varsa, gerçekten de samimi iseniz sizinle oturup, bir-iki hatta üç saat futbolla ilgili konuşurum. Ancak benim sizinle yaptığım konuşmanın sadece yüzde 1’lik bölümünü almayacaksınız. Siz söylenenleri ters çevirip benim açıkladığım gerçeklere rağmen yalan uyduruyorsunuz. Sizi doğrular ilgilendirmiyor. Siz hep benim istifamı gündeme taşıyorsunuz. Ardından benim kovulmam durumunda tazminat alma imkanım olup olmadığını soracaksınız. Her şey yalan. Kanıtlayamazsınız. Siz gerçek yüzünüzü gösteriyorsunuz. Bazen sizin Rumen olmadığınızı düşünüyorum. Bazen ben sizden daha fazla Rumen'im hissine kapılıyorum. Bu benim fikrim. Ben kendimi sizden daha fazla bu ülkeyle özdeşleştiriyorum. Siz yardımcı olmak yerine hep bozguncu oluyorsunuz.”