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  5. 15 Haziran 2017 10:54

Göztepe, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Göztepe Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
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Yılmaz Vural ile resmen yolları ayıran Göztepe, Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı.
 
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'de flaş gelişme... Başkan Mehmet Sepil, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

14 yıldır Süper Lig'de yer alamayan Göztepe, deneyimli hoca Yılmaz Vural'la bu hasretine son vermişti.

Yeni hoca Hamza Hamzaoğlu

Yönetim ve Vural arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı iddia ediliyor. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Başkan Sepil, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'le görüşmüştü. Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya varıldığı ve resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı bildirildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor yönetimi de Göztepe yönetimine paralel bir karar vermişti. Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz'la tıpkı Yılmaz Vural gibi yollar ayrılmıştı.

teknik direktör , göztepe , hamza hamzaoğlu