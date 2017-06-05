Göztepe ve Eskişehirspor'u ağır cezalar bekliyor

Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan TFF 1'inci Lig play off finalinde yaşananlar zaman zaman maçın önüne geçerken, müsabakanın 5 kez durmasına neden olan olaylar yüzünden iki kulübe de ağır cezalar gelebileceği öğrenildi.



Tribünlerden sahaya atılan meşale, maytap ve sis bombaları nedeniyle ilk yarıda 17, ikinci yarıda 11 dakika uzayan maçta ne stat hoparlörerinden yapılan anonslar, ne de futbolcu, yönetici ve teknik adamların uyarısı sonuç verdi.



Hakem Ali Palabıyık ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri İbrahim Yuşan, Fahri İnceçelik ve Cengiz Akar'ın karşılaşmanın toplamda 28 dakika uzamasına yol açan olayları raporlarında ayrıntılı biçimde yazdığı, TFF Hukuk Müşavirliği'nin iki kulübü de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedeceği bildirildi.



PFDK'nın, raporların ağırlığına göre kulüplere 2 ya da 3 maç seyircisiz oynama ve ağır para cezası verebileceği öğrenildi. Böyle bir durumda 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe, ilk maçlarını taraftar desteğinden yoksun oynamak zorunda kalacak.