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  5. 14 Haziran 2017 14:52

Göztepe, Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural'la yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.

Göztepe, Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı
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Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrılıyor. Normal sezonun bitimine 9 hafta kala takamın başına geçtiği sarı kırmızılı ekibi önce play off'a, ardından Süper Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı ile bir haftadır süren görüşmede anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Yılmaz Vural'ın talep ettiği ücretle yönetimin önerisi arasında büyük fark olduğu öğrenilirken, Başkan Mehmet Sepil'in yeni arayış içine girdiği kaydedildi.

Günlerdir yönetimden haber bekleyen Vural'ın kulübün tavrından son derece rahatsız olduğu ifade edildi. Alaçatı'da tatilini sürdüren tecrübeli teknik adamın anlaşmanın gerçekleşmemesi yüzünden bugün yapılacak 92'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına da katılmayacağı belirtildi.

Başkan Sepil, Hamzaoğlu ve Üzülmez ile görüştü

Bu arada sürekli, "Aklımda Yılmaz Vural'dan başka kimse yok" diyen Başkan Sepil'in Osmanlıspor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu ve son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez ile görüştüğü öne sürüldü. Bu görüşmelerden haberdar olan Yılmaz Vural'ın yakın çevresine, "Ben bu takımı şampiyon yaptım. Ancak çok bekletildim. Benim durumum henüz netleşmeden başka çalıştırıcılarla görüşmek doğru değil" diye dert yandığı ve Göztepe defterini kapattım" dediği kaydedildi.

göztepe , ücret , ayrılık , Yılmaz Vural