Göztepe Yılmaz Vural ile devam ediyor

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor’u yenerek adını 14 yıl sonra Süper Lig’e yazdıran Göztepe yeni sezon için hazırlıklarına başlıyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “3 gün rüya gibi kutlamalar yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. İlk işimiz Teknik Direktör Yılmaz Vural ile görüşmek olacak. Kendisinden çok detaylı rapor alacağız. Biz de ona düşüncelerimizi ve planlarımızı aktaracağız. Hocamız geldiği günden bu yana çok emek sarf etti ve Göztepe’yi Süper Lig’e çıkararak tarihe geçti. Umarım tüm hedeflerimiz uyuşur ve kendisiyle yola devam ederiz. Yılmaz Vural dışında kafamda hiçbir teknik adam yok” dedi.

“Kimse sil baştan takım yapmamı beklemesin”

Mevcut kadroyu da büyük ölçüde koruyacaklarını anlatan Başkan Sepil, “Kimse benden sil baştan takım yapmamı beklemesin. Yap-boz tahtasına dönmeyeceğiz. Mevcudumuzda Süper Lig’de bize katkı vereceğine inandığımız çok sayıda futbolcu var. Ayrıca 4 kişi hariç tüm oyuncularımızın da sözleşmeleri devam ediyor. Bazıları Süper Lig’de yedek kalma korkusuyla takımdan ayrılmak isteyebilir, ona da saygı duyarım” diye konuştu.

“Takımda yıldız oyuncu görmek isterim ancak…”

Dış transferde Göztepe ruhuna uygun isimleri tercih edeceklerini dile getiren Sepil, “Süper Lig’de yabancı kontenjanı oldukça geniş. Ancak iyi araştırmadan, teknik ekibin analiz etmediği futbolcuları transfer etmem” ifadesini kullandı. Süper Lig’e yıldız futbolcuların artık çok sık geldiğini hatırlatan Mehmet Sepil, “Antalyaspor Samuel Eto’o, Alanyaspor Wagner Love gibi üst düzey isimleri kadrosuna katabiliyor. Elbette ben de takımımda yıldız oyuncu görmek isterim. Ancak bunu yaparken dikkatli olmalıyız. Ben Göztepe’nin geleceğini tehlikeye atmam” dedi.Süper Lig’de de çaylaklık dönemi yaşayacaklarını söyleyen Sepil, “Şu an borçsuz nadir kulüplerden biriyiz. Gelen paralar direkt kulübe aktarılacak. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. Öncelikle realist olup, takımın Süper Lig’de kalıcı olmasını sağlayacağız, sonra da şampiyonlukları ve Avrupa’yı hedefleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Portatif tribün önerisi

Geride bıraktığımız sezonda iç saha maçlarını 6 bin 41 kişi kapasiteli Bornova Stadı’nda oynayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig maçları için Atatürk Stadı’nı da alternatifleri arasına aldı. Başkan Mehmet Sepil, yeni sezonda Bornova Stadı’nın kendilerine yetmeyebileceğini söyleyerek, “Süper Lig’de taraftarlar maçlara yoğun ilgi gösterecektir. Bornova Stadı’nın kale arkasına portatif tribün eklenmesi önerisini getirdim. Ama bunu yapmak için UEFA kriterlerine uymak gerekiyor. Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile bir araya geleceğiz. Portatif tribün uygun olur mu bilemiyorum. Eğer kapasiteyi artırabilirsek burada devam ederiz” dedi.

“Atatürk Stadı’na sıcak bakmıyorum”

Atatürk Stadı’na sıcak bakmadığını sözlerine ekleyen Mehmet Sepil, “Bu statta kimse heyecana ortak olamıyor. Tribünlerin sahaya çok uzak kalması coşkuyu engelliyor. Elbette şu anki Bornova Stadı bize yetmez ama Bornova olmazsa da mecburen Atatürk Stadı’na yöneleceğiz” diye konuştu. Takımı başka şehirlere taşımayı hiç düşünmediğini belirten Sepil, “Geçtiğimiz yıllarda stat yetersizliğinden dolayı iç saha müsabakalarımızdan bazılarını Bursa, Sakarya ve Manisa’da oynamıştık. Ancak Süper Lig’de ben taraftarımı başka şehirlere götüremem. Biz İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisiyiz. Bu nedenle Göztepe’yi İzmir dışına çıkarmak içimden gelmiyor” dedi.

Tesisler yenilenecek

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni sezon için Adnan Süvari Tesisleri’nin de revizyona gireceğini açıkladı. Tesisin Süper Lig için yetersiz olduğunu söyleyen Başkan Sepil, “Tesislere ek kamp binası yapacağız. Ayrıca tek olan sahamızı ikiye böleceğiz. Menderes’te yeni tesisimizi yapmaya hazırlanıyoruz. Bu proje hayata geçinceye kadar Urla’yı düzene sokacağız” diye konuştu.