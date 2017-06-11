Göztepe’de ayrılık

Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki santrfor, Osmanlıspor’un çağrısına uyup Ankara’nın yolunu tuttu. Göztepe ile yapılan mukavelede yer alan, “Kulüp, ilk sezonun sonunda oyuncuyu geri çağırabilir” maddesinden yola çıkan Osmanlıspor’un, Umut Nayir’i başka bir kulübe satmak için böyle bir yol izlediği vurgulandı. Umut´a en ciddi teklifin geride kalan sezon TFF 1’inci Lig´e çıkan Ankaragücü´nden geldiği bildirildi. Sarı lacivertlilerin, aynı şehrin takımı Osmanlıspor´la pazarlık masasına oturduğu ve Umut´u kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil´in ise yakın çevresine Umut´u bırakmayacağını söylediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı formayla 25 lig maçında 13 gol atan Umut´tan çok memnun olan Sepil´in futbolcunun bonservisini almak için harekete geçtiği ve en kısa sürede bu işi bitirmek istediği kaydedildi. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi olan Umut´un ise eğitimini tamamlamak adına Ankara´yı tercih edeceği iddia edildi. Bu arada Göztepeli taraftarlar, Umut´un yeni sezonda takımda kalması için sosyal medyada kulübü ve oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. Göztepe´de Jahovic, Segbefia, Tayfur, Emrecan, Halil ve Günay´ın ise kesin olarak takımda tutulacağı ifade edildi.