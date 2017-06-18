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  5. 18 Haziran 2017 10:36

Göztepe’ye 3 Beşiktaşlı

Göztepe'nin başına geçen teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş'tan Ersan Gülüm, Ömer Şişmanoğlu ve Mustafa Pektemek’i de yanında getirecek.

Göztepe’ye 3 Beşiktaşlı
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14 yıllık hasreti bitiren Göztepe, Süper Lig'e yakışır bir transfer listesi hazırlıyor. Şampiyon Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna ile her konuda anlaşan İzmir ekibi, üç deneyimli futbolcunun transferini de bitirmek için harekete geçiyor. Tuna'nın Beşiktaş'tan öğrencisi olan Mustafa Pektemek, Ömer Şişmanoğlu ve Ersan Adem Gülüm öncelikli hedef olarak belirlendi.

TUNA ARACILIK EDECEK

Göztepe, siyah-beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu'nun kiralanması konusunda hafta içinde ilk görüşmeyi gerçekleştirecek. Defansa liderlik yapması planlanan Ersan Adem Gülüm için de girişimler başlayacak. Çin'de oynamak istemeyen ve Türkiye'ye dönmeye çok sıcak bakan tecrübeli savunmacı ile diğer iki transfer için Tamer Tuna aracılık edecek.

YALÇIN AYHAN DA İMZAYA YAKIN

Başakşehir’le yollarını ayıran Süper Lig'in en tecrübeli defans oyuncularından Yalçın Ayhan, Göztepe ile imza aşamasına geldi. Yeni teknik direktör Tamer Tuna'nın da çok istediği 35 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde imza atabileceği öğrenildi. İzmir ekibi, Yalçın Ayhan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

7 İSİMLE YOLA DEVAM

Göztepe yönetimi mevcut kadrodan Günay, Jahovic, Emrecan, Halil, Tayfur, Segbefia ve Schwechlen'i kesin olarak kadroda tutma kararı aldı. Diğer oyuncularla ilgili kesin kararı Tamer Tuna verecek. Bu isimlerle ilgili görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

AMK Gazetesi

Ömer Şişmanoğlu , Ersan Gülüm , Göztepe , mustafa pektemek