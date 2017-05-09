Grosskreutz transferinin sorumlusu yeniden görevde

Galatasaray'da Uğur Yıldız sürprizi! Hareketli günler geçiren Galatasaray'da Florya'daki yeni yapılanma ile ilgili yapılan açıklamanın ardından bir isim dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da yaşanan Kevin Grosskreutz skandalının sorumlusu olarak gösterilen Uğur Yıldız'a yeni bir görev verildi.

Sezon başında Borussia Dortmund takımından Galatasaray'a gelen Kevin Grosskreutz'un transferinde yaşanan evraklardaki eksik imza sorununda sorumlu olarak gösterilen Uğur Yıldız, Galatasaray Futbol Takımı İdari Menajeri olarak göreve getirildi.

UĞUR YILDIZ İSTİFA ETTİ SONRA GERİ GELDİ

Uğur Yıldız, Grosskreutz transferinin geç kalması nedeniyle o dönem görevinden istifa etmiş, daha sonra yönetim kurulu kararıyla yeniden göreve getirilmişti.

Kevin Grosskreutz, Galatasaray'a transfer olmuş ancak lisansı çıkmadığı için yarım sezon sarı-kırmızılı takımda forma giymemişti. Alman oyuncu daha sonra da Stuttgart'a transfer olmuştu.