Hakan Balta Osmanlıspor'da !

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gelecek sezon çok iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Osmanlıspor ilk bombasını patlattı.

Mor-Sarılılar, Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Hakan Balta’yla her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen düşünülmediği için aldığı teklifleri değerlendiren başarılı oyuncunun, eski hocası Hamza Hamzaoğlu’nun önerisini kabul ederek Osmanlıspor’la ön protokol yaptığı ifade edildi.

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla açıklanması beklenen anlaşmanın 2 yıllık olduğu gelen haberler arasında.

Fanatik