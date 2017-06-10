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  5. 10 Haziran 2017 16:32

Hakan Çinemre Manisaspor yolunda

TFF 1.Lig takımlarından Manisaspor, Fenerbahçe'de top koşturan Hakan Çinemre için atağa geçti.

Hakan Çinemre Manisaspor yolunda
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Daha önce Mersin İdmanyurdu'ndan Abdulkadir Korkut'u kadrosuna katan siyah beyazlıların Bonservisi Fenerbahçe'da olan geçen sezon Eskişehirspor'da kiralık forma giyen Hakan Çinemre ile ilgilendiği belirtildi. Manisaspor'un Hakan'ın yanı sıra, Adana Demirsporlu kaleci Fevzi Elmas ve Samsunsporlu kanat oyuncusu Mustafa Sevgi'ye de imza attırmaya çalıştığı öğrenildi. 
 
Başkan Abdullah Mergen, "Takım içinde dengeleri iyi kurmak istiyoruz. Hedefe yürüyen bir Manisaspor yeni sezonda sahada olacak. Fevzi ve Mustafa'ya kadroda görmek istiyorum" dedi. Abdullah Mergen, iç transfer çalışmalarının da sürdüğünü ifade erek şöyle konuştu:
 
"Sözleşmesi sona eren Ufuk Budak ile yeniden anlaşmak istiyoruz. Ufuk devre arasında Kayserispor'dan takıma katıldı ve ligde kalma yolunda bize büyük katkılar sağladı. Onun yeni sezonda Manisaspor'da daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Karşılıklı fedakarlıklarla sözleşme imzalarız diye düşünüyorum."

Fenerbahçe , manisaspor , transfer , Hakan Çinemre