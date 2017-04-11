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  1. 11 Nisan 2017 18:50

Hakan Ünsal Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı

Galatasaray'da UEFA Kupası kaldırmış olan Hakan Ünsal, gelecekte Galatasaray'ın hocasını açıkladı.

Hakan Ünsal Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
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Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'u eleştiren Hakan Ünsal, gelecekte Galatasaray'ın hocasının Abdullah Avcı olacağını açıkladı.

YENİ HOCA ABDULLAH AVCI

Doğru kararın Abdullah Avcı olacağını belirten Ünsal, "Abdullah Avcı, için söylenecek şey, Galatasaray'ın gelecekteki hocası olduğudur. Son 2 yılda takımına yaşattığı değişim ve dönüşüm müthiş. Hem kendisi hemde takımı gelişti ve çok farklılaştı. Birikimi ve yaşadığı tecrübe, artık onu üst kademeye taşıyarak büyük takım hocası olmaya götürüyor. Galatasaray için yeni bir şeyler söylemenin ve tercih etmenin zamanı geldi artık." dedi.

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