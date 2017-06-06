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  5. 06 Haziran 2017 16:50

Hasan Ali Kaldırım’a Aykut Kocaman zammı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a Aykut Kocaman'ın raporu sonrası yeni teklif sunuldu.

Hasan Ali Kaldırım’a Aykut Kocaman zammı
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Fenerbahçe’de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımda kalmasını istediği milli futbolcu için yönetim yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, yönetimin ilk etapta yaptığı yıllık 1,4 milyon Euro’luk ücreti kabul etmedi. Aykut Kocaman’ın “Mutlaka takımda kalmalı” şeklindeki raporu sonrası yönetim yeni bir teklif yaptı. Milli futbolcuyla yapılan son görüşmenin olumlu geçtiği ve Hasan Ali Kaldırım’ın yeni sözleşmeyi imzalamasının yakın olduğu öğrenildi.

Profestoyel futbol kariyerine 2008 yılında Kaiserslautern’de başlayan Hasan Ali Kaldırım, 1989 yılında Almanya’da dünyaya geldi. 2009’da Mainz’e transfer olan 27 yaşındaki oyuncu 2010’da Kayserispor’a imza attı. 2 sene içinde gösterdiği performansla 3 büyüklerin ilgisini çeken Hasan Ali Kaldırım, 2012 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 4 sezondur sarı lacivertli formayı terleten Hasan Ali Kaldırım, bu sezon 39 maçta 3 asist üretti. 18 kez A Milli formayı terleten sol bek oyuncusu, geldiği günden bu yana mevkisinde gösterdiği performansla alkış topladı.

FutbolArena

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