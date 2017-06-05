Hasan Ali'nin reddettiği rakam belli oldu

Tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin teklif ettiği 1 milyon 400 bin euroyu kabul etmedi.

1 MİLYON 400 BİN EUROYU KABUL ETMEDİ

Yapılan ilk görüşmelerde sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya 1 milyon 400 bin Euro önerdi. Ancak 27 yaşındaki futbolcu bu rakamı beğenmedi ve yönetimden düşünmek için süre istedi.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hasan Ali konusunda ezeli rakiplerin geri çekildiği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile pazarlıklara devam edeceği bildirildi. Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım ile yeni sözleşme imzalaması beklenirken oyuncu ile anlaşılamaması sürpriz bir gelişme olarak güne damga vurdu.