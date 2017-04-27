Hasan Ali'nin yerine Ostrzolek

Avrupa liglerinde futbolcu avına çıkan Fenerbahçe scout ekibi, son olarak Matthias Ostrzolek’i izledi.

Hamburg forması giyen 26 yaşındaki sol bek için yönetime olumlu rapor veren ekip, oyuncunun bu yaz sözleşmesinin sona erdiği için ilk hedef olması yönünde telkinde bulundu.

Hasan Ali Kadırım’ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, bu futbolcunun sözleşmesini yenilemeyip yerine yabancı bir oyuncu getirmeyi planlıyor.

Bu sezon Bundesliga’da 20 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Ostrzolek’in Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ve Avrupa Kupaları’nda oynamak istediği öğrenildi.