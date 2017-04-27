Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, milli futbolcu Mehme

Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan topladı. Sarı- kırmızılı ekip, Hırvat teknik adamla ligde kalan 6 maçı kazansa bile 14 maçta 28 puan toplamış olacak.

TUDOR 6'DA 6 YAPSA BİLE YETMEYECEK

20 haftadaki Kayserispor yenilgisi sonrası Riekerink gönderildiğinde lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Başakşehir'in 3 puan gerisinde, Fenerbahçe'nin de 3 puan önünde üçüncü sırada olan Galatasaray, 28 hafta sonunda Beşiktaş'tan 15, Başakşehir'den 8, Fenerbahçe'den 4 puan geride dördüncülüğe geriledi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Riekerink yönetiminde Rize maçıyla başlayıp Konya deplasmanında tamamlanan seride 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alıp 29 puan toplamıştı. Tudor, kalan 6 maçı da kazansa bile en fazla 28 puan yapacak ve aynı takımlara karşı Riekerink'in gersinde kalmış olacak.