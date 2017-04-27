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  1. 27 Nisan 2017 22:47

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, milli futbolcu Mehme

Galatasaray yönetiminin Riekerink'ten memnun kalmayarak takımın başına getirdiği Tudor'un Hollandalı meslektaşının gerisinde kalması kesinleşti.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, milli futbolcu Mehme
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Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan topladı. Sarı- kırmızılı ekip, Hırvat teknik adamla ligde kalan 6 maçı kazansa bile 14 maçta 28 puan toplamış olacak.

TUDOR 6'DA 6 YAPSA BİLE YETMEYECEK

20 haftadaki Kayserispor yenilgisi sonrası Riekerink gönderildiğinde lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Başakşehir'in 3 puan gerisinde, Fenerbahçe'nin de 3 puan önünde üçüncü sırada olan Galatasaray, 28 hafta sonunda Beşiktaş'tan 15, Başakşehir'den 8, Fenerbahçe'den 4 puan geride dördüncülüğe geriledi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Riekerink yönetiminde Rize maçıyla başlayıp Konya deplasmanında tamamlanan seride 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alıp 29 puan toplamıştı. Tudor, kalan 6 maçı da kazansa bile en fazla 28 puan yapacak ve aynı takımlara karşı Riekerink'in gersinde kalmış olacak.

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