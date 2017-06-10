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  5. 10 Haziran 2017 10:44

Hatem Ben Arfa Galatasaray'a geliyor

Sneijder'in yıllık 5,3 milyon euro'luk maliyetinden kurtulması beklenen Galatasaray, Hollandalı oyuncunun yerini Hatem Ben Arfa ile doldurmayı planlıyor.

Hatem Ben Arfa Galatasaray'a geliyor
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Transfer döneminde hareketli günler geçiren G.Saray, Gomis'in yanı sıra bir Fransız futbolcuyu daha renklerine katmak üzere. Bu isim PSG' nin gözden çıkardığı Hatem Ben Arfa'dan başkası değil.

33 yaşına basan ve Valencia ile Sevilla'nın ilgilendiği Wesley Sneijder ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, buradan gelecek parayla geçen sezon Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 30'luk Ben Arfa'yı kolaylıkla bitirecek.

Sneijder’ı 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama göndermek isteyen yönetim, bunu başarabilirse oyuncusunun 5.3 milyon Euro'luk yıllık maaşından da kurtulacak.

Sözcü

transfer , Hatem Ben Arfa , Galatasaray