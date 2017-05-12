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  5. 12 Mayıs 2017 11:55

''Hollanda Milli Takımı'nı Fenerbahçe'ye borçluyum''

Hollandalı hoca, “Bu göreve getirilmemde F.Bahçe’deki performansımın büyük payı var. Onun için F.Bahçe’ye borçluyum ve en azından kupayı kazanarak yüzleri güldürmek istiyorum” dedi.

''Hollanda Milli Takımı'nı Fenerbahçe'ye borçluyum''
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Hollanda Milli Takımı’nın başına getirilen Dick Advocaat, Fenerbahçe’ye borçlu olduğunu söyledi... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı Hollanda basınına yaptığı açıklamada “Göreve gelmek için kimseye yalvarmadım. Onlar beni seçti” ifadelerini kullanırken bu konuda da Sarı-Lacivertli kulübün payının büyük olduğunun altını çizdi.

Hollanda Milli Takımı’nın başına getirilen Advocaat, Fenerbahçe ile gösterdiği performansın bu göreve getirilmesinde büyük payı olduğunu yakın çevresiyle paylaşırken, “Kendimi Sarı-Lacivertli takıma karşı borçlu hissediyorum. Fenerbahçe sayesinde Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırma gururunu tekrar yakaladım” dedi.

‘UNUTULMAZ ANILAR’

Fenerbahçe’ye olan borcunu Türkiye Kupası’nı mutlaka kazanarak ödemek istediğini de belirten teknik direktör Dick Advocaat, “Bu kulüpte hiç unutmayacağım anılar edindim. Genel olarak istediklerimize ulaşamasak da çok güzel zaferler kazandık. Türkiye Kupası’nı da kazanırsak en azından insanların yüzlerini güldürebileceğiz” şeklinde konuştu.

Habertürk

advocaat , fenerbahçe , Hollanda Milli Takım