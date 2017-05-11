İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarını üzecek itiraf

Son olarak Gaziantepspor'da teknik direktörlük yapan Üzülmez, Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelecek teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.

Four Four Two'ya konuşan genç teknik adamın "Galatasaray veya Fenerbahçe'den teknik direktörlük teklifi alırsanız kabul eder misiniz" sorusuna verdiği cevap şöyle;

"PROFESYONEL DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

"Tabii ki kabul ederim. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ı seviyorum ama bu başka bir şey. Başka bir takımdan teklif gelirse de giderim, seve seve çalıştırırım. Gönlümse her zaman Beşiktaş'ta olmaktan yana ama profesyonel düşünmek zorundayım."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖNÜNDE HOCA OLARAK ÇIKACAĞIM"

İbrahim Üzülmez, futbolu bir anda bırakmak zorunda kalmasıyla ilgili ise, ''Bir yıl daha oynamak istiyordum. Jübileyle ilgili bir talebim olmadı. Benim 11 yıl Beşiktaş'a hizmet etmiş olmam jübileden daha önemlidir. Beşiktaş taraftarının önüne jübileyle çıkamadım ama teknik direktör olarak çıkacağım" şeklinde konuştu.