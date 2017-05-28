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  5. 28 Mayıs 2017 15:28

Igor Tudor 5 ismi Alanla'ya götürmedi

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için kamp kadrosu belli oldu.

Igor Tudor 5 ismi Alanla'ya götürmedi
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 15.00’te ait özel bir uçakla Alanya’ya hareket ederek ve yarın saat 20.00’de başlayacak karşılaşma için kampa girecek. Teknik Direktör Igor Tudor, Alanyspor maçının kadrosuna Nigel de Jong, Serdar Aziz, Chedjou, Cenk Gönen ve Cavanda’yı dahil etmedi.

Igor Tudor’un belirlediği 18 kişilik kamp kadrosu şöyle:

“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan.”

Galatasaray , kadro , alanyaspor