Igor Tudor antrenmanda tempo düşürdü

Galatasaray'ın başına geldiği günden bu yana yaptırdığı yüksek tempolu idmanlarla dikkat çeken ve zaman zaman eleştirilen Igor Tudor tempo düşürüyor.

Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası futbolcularına 1,5 gün izin veren ve çalışmaların yeniden başlamasının ardından çalışma yükünü düşüren Tudor, Fenerbahçe derbisine kadar futbolcularını fazla zorlamak istemiyor.

Takımın başında çıktığı 7 maçta istediği sonuçları alamayan ve 10 puan alan Tudor, sarı kırmızılı futbolcuları hem mental hem de fiziksel açıdan derbiye en iyi şekilde hazırlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı da boş geçirmek istemeyen Hırvat teknik adamın, derbi öncesi 1 hazırlık maçı yapmayı da değerlendirdiği öğrenildi.