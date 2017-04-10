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  1. 10 Nisan 2017 22:48

Igor Tudor futbolcularına sitem etti

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, Başakşehir'e 4-0 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Igor Tudor futbolcularına sitem etti
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Süper Lig'de Başakşehir'e 4-0 gibi farklı bir skorla kaybeden ve puan durumunda da iki hafta sonra karşılaşacağı Fenerbahçe'nin de gerisinde kalan Galatasaray'da Igor Tudor bu mücadeleyi değerlendirdi.

Hırvat teknik adam şunları söyledi:

"Yapılması gereken çalışmak"

Geçen hafta ve bu hafta gösterdiğimiz performanslar arasındaki farkı anlamakta çok zorlanıyorum. Yapılması gereken tek şey tabii ki çalışmak...

"Barcelona'ya karşı oynuyormuşuz gibiydik"

Savunmada kim oynamış ya da oynamamış, bunları konuşmak gereksiz. Futbolcularımda sanki Nou Camp'a gelmişiz, Bacelona'ya karşı oynuyormuşuz gibi bir düşünce vardı. Bu, Galatasaray için kabul edilemez bir durum. İkili mücadeleleri kazanamadık, dönen topları kaybettik. Şu an kafamızı öne eğip, çalışmaya devam etmeliyiz.

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