Igor Tudor kadro kuramıyor

Süper Lig'de koyduğu bütün hedeflerden bir bir uzaklaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, kritik Gaziantepspor maçı öncesinde kadroyu oluşturmakta güçlük çekiyor.

Bruma ve Sneijder'la ters düşmesi, şans verdiği isimlerin vasatı aşamaması ve Tolga Ciğerci'nin de cezalı duruma düşmesiyle Hırvat çalıştırıcı ikilem yaşıyor. Henüz savunma ve kanatlarda son kararını veremeyen Tudor, kalede Muslera'ya şans verecek. Savunmada sadece Chedjou'yu düşünmeyen başarılı teknik adam, Semih, Hakan ve Ahmet Çalık arasında tercihini yapacak. Carole'dan memnun kalmasa da Linnes'i ikinci planda tutan Tudor, Tolga'nın yerine De Jong'u oynatacak. Bruma'nın durumu ise belirsiz.

DE JONG OYNAYACAK

Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle pazar günkü Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek olan Tolga Ciğerci'nin yerine Nigel de Jong'un oynaması bekleniyor. Gelecek sezonun yapılanmasında düşünülmeyen tecrübeli oyuncu, orta sahada alternatif bulunmadığı için mecburen forma giyecek. Josue'yi çok kırılgan gören Tudor, Hollandalı yıldıza sarılacak.