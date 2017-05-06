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  5. 06 Mayıs 2017 14:10

Igor Tudor, Sinan Gümüş'ün satılmasını istedi

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, genç yetenek Sinan Gümüş için yönetime 'Satılabilir' raporu verdi.

Igor Tudor, Sinan Gümüş'ün satılmasını istedi
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Galatasaray’da, sezon sonu sözleşlemesi bitecek olan Aurelien Chedjou’nun ardından yolların ayrılacağı ikinci isim Sinan Gümüş oldu. Teknik direktör Igor Tudor’un gözüne giremeyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sezon sonunda Florya’ya veda edecek. 2014 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı giyen Sinan’ın, kiralık olarak değil bonservisiyle satılması ön plana çıktı. Galatasaray yönetimi, Alman kulüplerinin transfer listesinde yer alan Sinan’dan 3 ila 4 milyon Euro arasında bonservis geliri bekliyor.

GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI

Sarı kırmızılı kulüp Almanya doğumlu olan Sinan Gümüş’ü 2014 yılında Stuttgart takımından 5 yıllık sözleşme imzalayarak transfer etmişti. İlk sezonunda 10 maçta forma şansı bulan genç futbolcu, ikinci sezonunda tam bir patlama yaparak 26 karşılaşmada oynamış ve 11 gol, 4 asist üretmişti. O dönem A Milli Takım’a alınması da gündeme gelen Sinan için 2016-17 sezonu tam bir hayal kırıklığı oldu. Sakatlığının da etkisiyle uzun süre kadroya bile giremeyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta oynarken, 2 gol attı, 1 asist yaptı.

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tudor , Sinan Gümüş , transfer , Galatasaray