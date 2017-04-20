Igor Tudor’dan duran top uyarısı

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılıların bu sezon belası olan duran toplara dikkat çekti.

Beşiktaş derbisi başta olmak üzere büyük maçlarda duran toplarda puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da bu zaafı gidermek için büyük mesai harcanıyor. Hırvat hoca, Fenerbahçe'nin duran toplarda tehlike yaratan isimleri Mehmet Topal, Kjaer ve Skrtel için önlem alacak. Tudor, takımda hava topu hâkimiyetleri başarılı olan Eren Derdiyok ve Chedjou'dan bu konuda dikkatli olmalarını talep etti.

Hırvat hoca, Eren'e takımın savunma yaptığı anlarda yardıma gelmesi için özel görev verdi. Böylece korner ve frikiklerde Mehmet Topal ile Kjaer ve Skrtel'e birebir markaj yapılacak. Fenerli futbolcuların gol atma tehlikeleri minimuma indirilecek.