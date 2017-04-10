Igor Tudor'dan kadro sürprizi

Igor Tudor, Başakşehir maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de önemli sürprizlere imza attı.

Chedjou yeniden ilk 11'de, Bruma-Yasin-Rodrigues ise üçü birden sahada.

Peki Tudor bu tercihleri neden yaptı? Hemen sıralayalım...

Chedjou: Başakşehir'in hava toplarında etkili olması nedeniyle bu alanda en iyi stoper olarak gördüğü Kamerunlu ilk 11'de...Hava toplarındaki üstünlüğü nedeniyle ilk 11'de.

Bruma: İstekli olması

Garry Rodrigues: Geçen haftaki performansı

Yasin: İyi çalışması

Tudor, cesur bir karara daha imza attı. Hırvat teknik adam Sneijder'dan sonra Podolski'yi de takımdan kesti. Galatasaray'ın hareketli bir ofans hattı olacak bugün sahada. Eğer Galatasaray, takım savunması ve yan top konusunda hata yapmazsa bu maçta bu kadro ile gol hatta goller bulacaktır.

Yeter ki Galatasaray, Başakşehir'e karşı bu sezon oynadığı ve 2 kez mağlup olduğu maçta yaptığı hataları yapmasın!

Bu 90 dakika bana göre her iki takım içinde bir anlamda kırılma maçı...

İkincilik mücadelesi veren Galatasaray, bu koltukta oturan Başakşehir'i mağlup ederse bana göre Abdullah Avcı'nın ekibinin düşüşü daha da hız kazanacaktır.

Eğer Galatasaray kaybeder Başakşehir kazanırsa da, işte o zaman sarı kırmızılılar bana göre ikincilik yarışına da havlu atar.

İki taraf içinde sezonun geride kalan 7 haftası için hedefini belirleyeceği bir 90 dakikaya tanık olacağız.

Kaybeden sadece 3 puanı değil, direksiyon hakimiyetini de kaybeder!