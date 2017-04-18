  1. 18 Nisan 2017 21:47

Igor Tudor’dan Lens’e özel önlem

Derbi öncesi savunma tedbirlerine ağırlık veren Tudor’dan, Fenerbahçe’nin yıldızı Lens’e özel önlem.

Igor Tudor’dan Lens’e özel önlem
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Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi zafer planını yavaş yavaş oluşturuyor.

Hırvat hocanın son idmanlarda savunma tedbirleri üzerinde durduğu öğrenildi. Özellikle Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens’e özel önlem almaya karar veren Tudor, savunması güçlü isimleri oynatmaya hazırlanıyor.

38 yaşındaki çalıştırıcı bu doğrultuda ön liberoda De Jong’u tercih ederek, tecrübeli futbolcuyu Lens’e yakın oynatma planları yapıyor. Ayrıca geçen hafta kadroya alınmayan Sabri’nin de ilk 11’de oynama ihtimalinin bulunduğu belirlendi.

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