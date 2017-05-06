İnter Talisca için menajer Ahmet Bulut'la görüştü

Dünyaca ünlü menajer Ahmet Bulut’un İnter yöneticisi Piero Ausilio ile görüntülenmesi ‘Arda Turan İtalya’ya gidecek’ yorumlarını beraberinde getirse de işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Atletcio Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone’nin İnter’le anlaşacağı, eski öğrencisi Arda Turan’ı da Serie A’ya götüreceği haberleri asılsız çıkarken, menajer Ahmet Bulut’un İnter’le Talisca transferi için görüştüğü ifade edildi.

İNTER BÜYÜK BİR YATIRIMA GİDİYOR

Benfica’dan Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve yıldız futbolcuyu siyah beyazlı kulübe kazandıran Ahmet Bulut’un İnter yöneticisi Piero Ausilio ile Talisca görüşmesi yaptığı öğrenilirken, oyuncunun da İtalyan devine sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük bir sıçrama yapan ve değerine değer katan Anderson Talisca’nın sözleşmesinde yer alan ’23 milyon euro’luk bonservis bedeli’ İnter tarafından kabul edilirken, mavi siyahlıların Talisca’nın yanında Roma’da oynayan Nainggolan’ın da peşine düştüğü belirtildi.