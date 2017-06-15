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  5. 15 Haziran 2017 15:57

İsmail Köybaşı'na 3 talip birden !

Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı'na; Göztepe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor talip oldu.

İsmail Köybaşı'na 3 talip birden !
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Clichy transferinin sonlanmasını bekleyen Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nı Göztepe, Sivasspor veya Yeni Malatyaspor'a yollayabilir.

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, Mahmut Uslu’nun imza töreninde, “Türkiye’in en iyi sol bekini aldık” dediği İsmail Köybaşı beklentilerin altında kalmıştı. Milli sol bek için Süper Lig’in yeni takımları Sivasspor, Göztepe ve Yeni Malatya’nın teklif yaptığı öğrenildi. Clichy transferinin bitmesi halinde, İsmail’in ayrılması için her türlü kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.

Jeremain Lens resmen uçtu

Yaptığı son açıklamada, “Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum” diyen Hollandalı yıldızın yönetimden istediği maaş dudak uçuklattı. İddiaya göre, geçtiğimiz sezon 3.4 milyon Euro’ya (13.6 milyon TL) oynayan Lens, bu kez 4 milyon Euro (16 milyon TL) garanti ücret talep etti. Sarı- Lacivertliler, bu rakamı düşürmek için pazarlıkları sürdürüyor.

Fanatik

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