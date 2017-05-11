İspanyollar Cüneyt Çakır'ı topa tuttu

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ardından İspanyollardan şok eden bir yorum geldi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i 2-1 yense de, ilk maçta aldığı 3-0'lık yenilgi nedeniyle elendi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili değerlendirmeler genelde olumlu olsa da, turu geçen taraf olan Real Madrid'e yakın bazı sitelerin ağır eleştirilerde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

El Bernabeu: Atletico'nun Aytekin'i olmak istedi



Real Madrid'e yakın bir diğer site olan El Bernabeu, 'Çakır Atletico'nun Aytekin'i olmak istedi' başlığına yer verdi. Barcelona Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk maçında PSG'ye 4-0 yenilmiş, Deniz Aytekin'in yönettiği rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek turlamıştı.

Real Madrid'e ilk maçta 3-0 kaybeden Atletico'nun da benzer şekilde Çakır'ın yönetimiyle bu farklı skoru çevirmeye yaklaştığı savunuldu.

İspanyol basınındaki Çakır yorumları şöyle:



Marca: Penaltı kararı doğruydu



Marca gazetesi 'Cüneyt Çakır doğru penaltı çaldı' başlığıyla yayınladığı haberde 14. dakikada Raphael Varane'ın Fernando Torres'e ceza sahası içinde yaptığı hareketin faul olduğu ve Türk hakemin doğru bir tercihle beyaz noktayı gösterdiği belirtildi. Real cephesinin karar tepkili olduğu ancak Radio Marca analisti Andujar Oliver'in kararın doğru olduğu yorumunu yaptığına dikkat çekildi.

Defensa Central: Madrid Çakır'a rağmen turladı



Real'e yakın Defensa Central'de 'Real Madrid Çakır'a rağmen turladı' başlığı kullanıldı. Türk hakemin kötü bir yönetim sergilediği iddia edilirken şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid Türk hakem Çakır'dan korkuyordu. Ve bu korkular temelsiz değildi. Hakem agresifliği ve Atletico'nun sert oyununu kabullendi, cezalandırmadı. Godin'in Ramos'a yaptığı penaltıyı yedi ve ikinci yarıda bariz bir golü iptal etti".

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