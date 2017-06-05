İşte Aykut Kocaman'ın alacağı para
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  5. 05 Haziran 2017 09:24

İşte Aykut Kocaman'ın alacağı para

Aykut Kocaman’ın, Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2+1 yıllık olacak. Yıllık 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) alacak. Şampiyonluk primleri bu rakama dahil değil.

İşte Aykut Kocaman'ın alacağı para
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Fenerbahçe yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'la bugün resmi sözleyme imzalayacak. Kocaman'la 2+1 yıllık mukavele yapılacak. Maaşı da TL üzerinden yıllık 6 milyon TL olarak ödenecek.

Kur bugünkü kur üzerinden 4 TL'ye sabitlenecek. İki yılın sonunda iki taraf da devam etmek isterse aynı şartlarda sözleşme bir yıl daha uzatılabilecek. Kocaman'ın şampiyonluk için 600 bin TL, Şampiyonlar Ligi için, 500 bin TL, Türkiye Kupası için 250 bin TL prim alacak. Aykut Kocaman'ın üzerinde en çok durduğu prim ise; UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılması durumunda alacağı 2 milyon TL.

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