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  5. 15 Mayıs 2017 22:26

İşte Beşiktaş ile Başakşehir’in kalan maçları

Ligde son 3 haftaya girilirken, Beşiktaş ile Başakşehir haftayı kayıpsız geçti. İşte şampiyonluk için iki takımın da kalan maçları...

İşte Beşiktaş ile Başakşehir’in kalan maçları
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Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta geride kaldı… Beşiktaş ile Başakşehir’in kıyasına şampiyonluık yarışı son 3 haftaya taşındı. Siyah-beyazlılar, Bursaspor’u 2-0 yenerek 68 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Gençlerbirliği’ni geriden gelip 2-1 yenen Başakşehir de 66 puanla 2. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş, 15. şampiyonluk ve 3. yıldız hedefine ligde 3 maçı da kayıpsız geçerken ulaşacak. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Kasımpaşa’yı sahasında konuk edecek. 33. haftada Gaziantepspor deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar, ligin son haftasında Vodafone Arena’da Osmanlıspor’u ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR’İN KALAN MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantileyen Başakşehir ise gelecek hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. İstanbul ekibi 33. haftada ligden düşen Adanaspor’u konuk edecek. Başakşehir son haftada ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

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