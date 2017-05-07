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  5. 07 Mayıs 2017 21:21

İşte Beşiktaş ve Başakşehir’in kalan maçları

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalması sonrası şampiyonluk için yarış yeniden kızıştı. İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

İşte Beşiktaş ve Başakşehir’in kalan maçları
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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Medipol Başakşehir son dakikada bulduğu golle Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş ise, Vodafone Arena’daki dev derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kartal önde olduğu maçta evinde 2 puan kaybetti. 90+5’te Marcelo’nun kendi kalesine attığı golle siyah -beyazlı ekipte şok etkisi yarattı. Şenol Güneş’in talebeleri 65 puanla ligin halen zirvesinde. Turuncu lacivertli ekip 63 puanla takibini bırakmıyor.

Şampiyonluk yolunda mücadele eden bu iki takımın 4 tane zorlu maçı kaldı. Bu yolda siyahlı beyazlı takımın, Abdullah Avcı’nın öğrencilerine karşı 2 puanlık bir avantajı bulunuyor.

Beşiktaş’ın kalan maçları: Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor

Başakşehir’in kalan maçları: Gençlerbirliği, Trabzonspor (D), Adanaspor, Kayserispor (D)

PUAN DURUMU

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