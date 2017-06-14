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  5. 14 Haziran 2017 13:06

İşte Beşiktaş'ın son Aboubakar teklifi

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın kalması için tüm imkanları deniyor. Orman'ın Lorient'e 4 milyon euro ve Aboubakar'ın bir sonraki satışından yüzde 25 önereceği ifade ediliyor.

İşte Beşiktaş'ın son Aboubakar teklifi
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Beşiktaş, geçen sezon 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ın takımda kalması adına insanüstü bir çaba harcıyor. Özellikle sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla parmak ısırtan Kamerunlu forvet için başkan Fikret Orman ve yönetici arkadaşları bugün, Fransa'da bonservisinin yüzde 70'ini elinde tutan Lorient Kulübü ile masaya oturuyor.

Daha önce Porto ile Portekiz'de yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamayan Orman, Şenol Güneş'in kalmasını çok istediği 25 yaşındaki santrfor için Fransız ekibi ile kıyasıya bir pazarlığa girişecek. Lorient'ın Porto Aboubakar'ı tekrar kiraladığı takdirde 6 milyon euro alma hakkı olduğu ifade edilirken, Fikret Orman'ın öncelikli hedefi Aboubakar'ın bonservisi üzerinde Lorient'ın bulunan tüm haklarını satın almak. Orman'ın Lorient'a 4 milyon Euro ve Aboubakar'ın bir sonraki satışından yüzde 25 önereceği ifade ediliyor. Orman, Lorient ile anlaştığı takdirde rotayı Portekiz'e çevirecek ve Aboubakar transferine son noktayı koymaya çalışacak.

Sabah

teklif , transfer , Aboubakar , BEŞİKTAŞ