İşte Beşiktaş'ta gönderilecek isimler

Yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ta, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş arasında yapılan görüşmenin ardından teklif gelmesi durumunda satılması, kiralık olarak gönderilmesi ve tamamen elden çıkarılması planlanan oyuncular belirlendi. 12 futbolcuyla kiralık ya da satılık olarak yollar ayrılacak, 5 oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor.

İşte Beşiktaş'ın iç transferdeki harekat planı:

VELİ KAVLAK

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Veli Kavlak, bu sezon kesin olarak gönderilecek. Avusturya ve Almanya'dan teklifler alan Veli Kavlak için Beşiktaş da gereken bonservis kolaylığını sağlayacak.

MUSTAFA PEKTEMEK

Sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Mustafa Pektemek'i yeni sezon planlamasında düşünmeyen Beşiktaş, Pektemek'i mecburen satmak zorunda kalacak. Başakşehir ile görüşen Kartal, Pektemek için 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

MİLOSEVİC

Geçtiğimiz sezonu Hannover'de kiralık olarak geçiren Milosevic, bu sezon da takımda kendisine yer bulamayacak. Beşiktaş'ın kiralamayı planladığı Milosevic için Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un devrede olduğu biliniyor.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU

Beşiktaş'ta forma şansı bulduğu karşılaşmalarda elinden geleni yapan ancak Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yüksek formundan dolayı yedek kulübesine hapis olan Ömer Şişmanoğlu, Yeni Malatyaspor ile transfer görüşmeleri yapıyor.

ANDREAS BECK

İki sezondur Beşiktaş formasını giyen Beck, Gökhan Gönül'ün transferinin ardından forma bulmakta zorlandı. Gönül ile rekabet edebilecek pozisyonda bir isim ile ilgilenen Beşiktaş, Beck için de gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

GÖKHAN TÖRE

Geçen sezonu West Ham'da kiralık olarak geçiren ancak sakatlığı sebebiyle formaya uzak kalan Töre, sezon öncesi çalışmalarına Beşiktaş ile başlayacak. Şenol Güneş'in sağ kanat transferi istemesi GökhanTöre'yi Ümraniye'den yavaş yavaş uzaklaştırıyor.

PEDRO FRANCO

Geçtiğimiz sezonu Millonarios'ta kiralık olarak geçiren Pedro Franco için Beşiktaş, 2 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Franco, Şenol Güneş'in yeni sezon planlamasında yer almıyor.

MİTROVİC

Beşiktaş'a 4.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Mitrovic'i kiralık olarak göndermeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat stoper için gelen teklifleri değerlendiriyor.

ARAS ÖZBİLİZ

Beşiktaş'ın büyük umutlar ile transfer ettiği Aras Özbiliz de üzeri çizilen isimlerden biri. Yeni sezonda kadroda düşünülemeyen Aras için siyah-beyazlı yönetim 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

BOYKO

Geçtiğimiz sezonu Malaga'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Boyko, Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında kesinlikle yer almıyor. Beşiktaş'ın Boyko transferindeki planı; satmak!

GÖKHAN İNLER

Gökhan İnler için sürpriz planlar yapılmaya başlandı. Güneş'in "Olağanüstü profesyonel ama benim için yeterli değil" dediği İnler de, cazip bir teklif gelmesi durumunda kadroda yer almayacak.

ERSAN ADEM GÜLÜM

Teknik direktör Şenol Güneş'in forma şansı vermediği isimlerdien biri de Ersan Adem Gülüm oldu. Kiralık olarak transfer edilen Ersan, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almıyor.



TEKLİFLER GELİYOR, YÖNETİM KARARSIZ...

Beşiktaş yönetimi bir yandan takviye için uğraşırken bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

MARCELO

Lyon Kulübü'nün Marcelo için Beşiktaş kulübüne 6 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu, Beşiktaş'ın 8 milyon euro istediği neredeyse kesin gibi. Ancak Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığı ve bunu kutlamalar sonrasında siyah-beyazlı yetkililere ilettiği gelen haberler arasında.

TOLGAY

İtalyan ekibi Roma'nın, Tolgay Arslan için Beşiktaş'a yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifi yükselterek 7 milyon euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş'ın gelen bu teklifi az bulduğu ve reddettiği bildirildi. Öte yandan yönetim, Beşiktaş ile olan sözleşmesi devam eden Tolgay'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzatmayı planlıyor.

OĞUZHAN

Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı yönetim, 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlemiş durumda. 20 milyon euronun aşağısında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak olan siyah-beyazlı yönetim, Güneş'in raporu doğrultusunda hareket edecek.

DEMBA BA

Yeni sezon planlaması içerisinde yer alan Demba Ba için Çin kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Ba ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardı. Demba Ba'dan da transfer için destek isteyen Beşiktaş, Çin'den gelecek olan cevaba göre rotasını çizecek ancak Güneş'in bu konudaki tercihi net; "Demba Ba kalsın!"

ADRİANO

Çin'den gelen teklifler Beşiktaş'ın kafasını karıştırmış durumda ancak Adriano'nun kariyerine siyah-beyazlı kulüpte devam etmek istemesi süreci sıklaştırıyor. Güneş'in kalmasını istediği Adriano ADRİANO için başkan Fikret Orman'ın tavrı net; "İyi teklif gelirse satarım.".