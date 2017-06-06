İşte Fenerbahçe'nin Valbuena için ödeyeceği rakam

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'den sonra transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mathieu Valbuena için Lyon'a 4 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde birçok kez Fenerbahçe hesapları paylaşan ve Sarı Lacivertli takıma göz kırpan 32 yaşındaki oyuncunun 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Valbuena'nın yıllık garanti 3 milyon euro kazanacağı da gelen haberler arasında...

Bu sene Lyon'la tüm turnuvalarda 43 maça çıkan Valbuena, 10 gol atıp 8 asist yaptı. Yıldız oyuncunun Lyon'la olan sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyordu.