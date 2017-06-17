İşte Igor Tudor'un istediği 3 yıldız

Transferde Gomis ve Belhanda’yı bitirme aşamasına gelen, İmbula için de girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk kadrosunun iskeletini işte bu 3 isimle kurmak istiyor. Özellikle Tudor’un, bu üçlüye olmazsa olmaz gözüyle baktığı öğrenildi.



Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bunun için silbaştan operasyona girişen Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda 3 isim üzerinde duruyor. Sezonu Marsilya formasıyla attığı 20 golle kapatan santrfor Gomis, Nice’te zirve mücadelesine büyük katkıda bulunan forvet arkası Belhanda ve Stoke City’nin güçlü ön liberosu İmbula için girişimler sürüyor.

Teknik direktör İgor Tudor’un, “Olmazsa olmaz” gözüyle baktığı bu üç isim, Galatasaray’ın yeni sezondaki iskeletini oluşturacak. Orta sahanın merkezinde İmbula’nın yanında Selçuk’un oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sneijder’in durumu kritik

Şimdi asıl merak edilen ise Belhanda geldikten sonra Sneijder’in durumunun ne olacağı... Belhanda forvet arkasına geçeceği için Wesley ile yollar ayrılabilir. Aksi takdirde Sneijder’in yine 10 numara pozisyonuna geçmesi, Belhanda’nın da kanatta içeriye kat ederek oynaması gündeme gelebilir. Sinan Gümüş ve Rodrigues ise diğer kanadı zorlayacak iki isim olacak.

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