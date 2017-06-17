Beşiktaş'ın müthiş planı ! Oğuzhan ve Marcelo...
Beşiktaş'tan Bafetimbi Gomis hamlesi
Fenerbahçe'den 2 bomba daha !
Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok !
Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok !
Marcelo'ya kafayı taktılar ! İşte son teklif...
Marcelo'ya kafayı taktılar ! İşte son teklif...
Başkanla restoranda transfer görüşmesi !
Başkanla restoranda transfer görüşmesi !
Muslera'ya havalimanında büyük sürpriz
Muslera'ya havalimanında büyük sürpriz
Bertrand Traore ile anlaşma tamam !
Bertrand Traore ile anlaşma tamam !
Zoran Tosic mesaj yolladı: Galatasaray...
Zoran Tosic mesaj yolladı: Galatasaray...
Milan'ı reddetti, dünya devleri peşine düştü !
Milan'ı reddetti, dünya devleri peşine düştü !
Alvaro Morata'ya tam 75 milyon euro !
Alvaro Morata'ya tam 75 milyon euro !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 17 Haziran 2017 17:26

İşte Igor Tudor'un istediği 3 yıldız

Galatasaray'ın iskeleti Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Giannelli Imbula üzerine kurulacak.

İşte Igor Tudor'un istediği 3 yıldız
A+ A-

Transferde Gomis ve Belhanda’yı bitirme aşamasına gelen, İmbula için de girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk kadrosunun iskeletini işte bu 3 isimle kurmak istiyor. Özellikle Tudor’un, bu üçlüye olmazsa olmaz gözüyle baktığı öğrenildi.
 
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bunun için silbaştan operasyona girişen Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda 3 isim üzerinde duruyor. Sezonu Marsilya formasıyla attığı 20 golle kapatan santrfor Gomis, Nice’te zirve mücadelesine büyük katkıda bulunan forvet arkası Belhanda ve Stoke City’nin güçlü ön liberosu İmbula için girişimler sürüyor.

Teknik direktör İgor Tudor’un, “Olmazsa olmaz” gözüyle baktığı bu üç isim, Galatasaray’ın yeni sezondaki iskeletini oluşturacak. Orta sahanın merkezinde İmbula’nın yanında Selçuk’un oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sneijder’in durumu kritik

Şimdi asıl merak edilen ise Belhanda geldikten sonra Sneijder’in durumunun ne olacağı... Belhanda forvet arkasına geçeceği için Wesley ile yollar ayrılabilir. Aksi takdirde Sneijder’in yine 10 numara pozisyonuna geçmesi, Belhanda’nın da kanatta içeriye kat ederek oynaması gündeme gelebilir. Sinan Gümüş ve Rodrigues ise diğer kanadı zorlayacak iki isim olacak.

Fanatik

Giannelli Imbula , Bafetimbi Gomis , transfer , Galatasaray , Younes Belhanda