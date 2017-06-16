İşte Nabil Dirar ile ilgili detaylar...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve yeni sezona şampiy0nluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Mathieu Valbuena’nın ardından Monaco forması giyen Nabil Dirar’ı da renklerine bağladı. 31 yaşındaki Faslı futbolcuyu birlikte yakından tanıyalım.

Kazablanka’da doğan Nabil Dirar, abisinin Brüksel’de iş bulmasıyla 13 yaşında annesi ve kardeşleri ile Belçika’ya göç etti. Babasını henüz bir yaşındayken kaybeden Dirar, zor bir çocukluk ve gençlik geçirdi. Annesi 11 çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalırken, Dirar ve 6 erkek kardeşi fedakar annelerine yardım etmek için küçük yaşta çalışmaya başladılar.

Verdiği bir röportajda okulu hiç sevmediğini söyleyen Dirar, sınavlarını aksattığını ve sürekli okuldan kaçtığını ifade ediyor. Buna rağmen iki yıl boyunca oto mekanik dersleri alırken Türkiye’den alışık olduğumuz “okumuyorsan sanayiye verelim” teklifine maruz kalmış anlaşılan.

Altyapı kariyerinde RWD Molenbeek, Union Saint-Gilloise ve Diegem Sport formaları giyen Dirar, ilk profesyonel kontratını ise Diegem Sport ile imzaladı. Dirar, 2005-2006’yı Diegem’de geçirirken sezon sonunda Westerlo’ya transfer oldu. 20 yaşında Westerlo forması giymeye başlayan Faslı yıldız, iki sezonda kendini gösterdi ve Belçika’nın dev kulüplerinden Club Brugge’ü yolunu tuttu.

Reddemeyeceği bir teklif

Üç buçuk sezon Club Brugge formasıyla 153 maçta 19 gol, 44 asist kaydeden Dirar, 2011-2012 sezonunun ortasında reddedemeyeceği bir teklifle karşı karşıya geldi! O sezon Club Brugge’ü çalıştıran Christoph Daum’dan daha sonra verdiği bir röportajda açıkladığı üzere özür dileyen Dirar, Aldığı yatırımla yeniden Ligue 1’e dönmeyi ve zirveye çıkmayı hedefleyen Monaco’nun yolunu tuttu.

Nabil Dirar, II. Louis Stadı’nda beş buçuk sezon geçirdi ve 165 maçta forma giydi. 12 gol, 32 asist kaydetti. hücumun sağ ve sol kanadında forma giyebilen Dirar, Leonardo Jardim tarafından zaman zaman sağ bekte de kullanıldı. Dirar’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus’a karşı sağ bekte gösterdiği performans övgü toplarken Aykut Kocaman’ın da Dirar’ı zaman zaman sağ bekte kullanması bekleniyor.

En kritik anda, en ağır sakatlık

2012-2013 sezonunda Monaco’nun yeniden Ligue 1’e dönmesine katkı sağlayan Dirar, sezonun son haftasında çapraz bağlarını kopardı ve Ligue 1’de forma giyeceği ve en üst seviyede muhtemelen parlama yapacağı ilk sezonda 7 ay tedavi süreci geçirdi. Dirar, Ocak 2014’te futbola dönerken 2013-2014’te sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen 13 maçta forma giymeyi başardı.

Monaco kariyerinde iki kez kırmızı kart gören Dirar’ın gördüğü ikinci kırmızı kart ise olay yaratan cinstendi. 6 Şubat 2016’da Monaco’nun II. Louis’de ezeli rakibi Nice’i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Tony Chapron’a itiraz ederken yakın mesafeden bağırması ağır bir ceza almasına sebep oldu. 8 maç ceza alan Faslı, Twitter’dan ve Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve “Böyle bir kırmızı kart görerek aptallık ettim. Arkadaşlarımı bu önemli maçta galip geldikleri için tebrik ederim” ifadelerini kullandı. Dirar’ın aldığı Monaco cephesinde oldukça yüksek bulundu ve ceza yoğun tartışmalara sebep oldu.

Dirar ile yakın temasımız ise geçen sezonun başında Fenerbahçe’nin Monaco ile eşleşmesiyle gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Monaco’ya elenirken 3-1 biten ilk maçta üçüncü golün asisti Dirar’dan gelmişti. Belçika-Fas arasında uzun bir karar sürecinin ardından Fas’ı tercih eden Dirar, milli takım formasını 29 kez terletti, 2 de gol kaydetti.

Doğum Tarihi: 25 February 1986 (age 31)

Doğum Yeri: Kazablanka, Fas

Boyu: 1.87 m

Pozisyonu: Sol-Sağ Kanat / Sağ Bek

Kariyeri:

2004–2006 Diegem Sport

2006–2008 Westerlo

2008–2012 Club Brugge

2012–2017 Monaco

2017 – Fenerbahçe