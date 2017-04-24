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  1. 24 Nisan 2017 17:43

İşte Serdar Gürler'in yeni takımı

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu.

İşte Serdar Gürler'in yeni takımı
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Süper Lig'in bu sezon en formda isimlerinden biri olan ve performansı ile A Milli Takım'a kadar yükselen Serdar Gürler yeni sezonda Osmanlıspor forması giyecek. 

Osmanlıspor sezon bitmeden elini çabuk tuttu ve Serdar Gürler ile 3 yıllık protokol yaptı. Protokol sayesinde 25 yaşındaki futbolcunun başka takımlara imza atması önlenmiş oldu.

Son oynanan Kayserispor maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Serdar Gürler Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 13'e çıkartı. Serdar'ın ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 golü bulunuyor.

Fransa'da yetişti!

Fransa'nın Sochaux kulübünde profesyonel olan hücumcu orta saha Türkiye'de ilk olarak Elazığspor forması giydi. Elazığ'dan Trabzonspor'a transfer olan Serdar burada beklenenin altında kalınca Kayseri Erciyes ve Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.

Özellikle bu sezon oynadığı futbolla bir çok takımın transfer listesine giren Serdar Gürler'ın Gençlerbirliği ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu.

Fanatik

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