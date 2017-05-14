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  5. 14 Mayıs 2017 12:04

İşte Sinan Gümüş’ün yeni takımı

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Portekiz ekibi Benfica'nın Sinan Gümüş'e talip olduğu ortaya çıktı.

İşte Sinan Gümüş’ün yeni takımı
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Geçen sezon sergilediği performansla sarıkırmızılı taraftarları umutlandıran ancak hem yaşadığı sakatlık hem de formsuzluğu nedeniyle bu yıl gözden düşen Sinan Gümüş, Benfica'ya gidiyor. Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, sarı- kırmızılı takımdan ayrılacak olan 23 yaşındaki futbolcunun, Benfica'ya transfer olacağını yazdı. 9 Mayıs Salı günü çıkan AMK gazetesinde Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, sarı-kırmızılı yönetimi topa tutmuş ve oyuncusunun gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giyeceğini duyurmuştu.

Bu haberimizi de işaret eden O Jogo, Portekiz'de şampiyonluğa koşan Benfica'nın genç yıldızı uygun bir rakama alacağının altını çizdi. Galatasaray formasıyla ligde 14 maça çıkan Sinan, 2 kez ağları havalandırdı.

sinan gümüş , benfica , galatasaray